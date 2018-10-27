Верховный муфтий Сирии раскритиковал идею халяльных магазинов

Верховный муфтий Сирии Ахмад Бадреддин Хассун раскритиковал магазины, торгующие халяльными продуктами, назвав эту идею сеющей раздор спекуляцией на различных религиозных убеждениях людей.

«Есть супермаркет, в котором продается халяльная еда, говорят мусульманину. В чем отличие? Есть еда халяль, а есть еда харам – греховная. Получается, что весь российский народ ест греховную пищу, и только ты ешь халяльную. Если я зайду в дом к православному, неужели я скажу ему, что его еда греховна?», - заявил Ахмад Бадреддин Хассун на встрече со студентами РУДН, состоявшейся в рамках его визита в Россию.

«В одном из магазинов Казани я увидел на прилавке рыбу халяль. Это ошибка. Рыбу не забивают, а вылавливают. Поэтому халяльной рыбы не может быть. Всего же в мусульманской традиции есть три запрета в еде: это вино, свинина и животные, умершие своей смертью», - пояснил верховный муфтий Сирии.

«Скоро мы будем есть халяльный виноград и апельсины, и жены у нас тоже будут халяльные», - цитирует его комментарий РИА Новости.