//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Номерной знак «Москвича» Виктора Цоя выставят на торги
- Джек Воробей приговорен: новый фильм выйдет без Джонни Деппа
- СМИ подсчитали наследство Николая Караченцова
- Кошка забралась на подиум и стала звездой модного показа
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//В мире 13+
Верховный муфтий Сирии раскритиковал идею халяльных магазинов
27 октября 2018, 22:08 [ «Аргументы Недели» ]
Верховный муфтий Сирии Ахмад Бадреддин Хассун раскритиковал магазины, торгующие халяльными продуктами, назвав эту идею сеющей раздор спекуляцией на различных религиозных убеждениях людей.
«Есть супермаркет, в котором продается халяльная еда, говорят мусульманину. В чем отличие? Есть еда халяль, а есть еда харам – греховная. Получается, что весь российский народ ест греховную пищу, и только ты ешь халяльную. Если я зайду в дом к православному, неужели я скажу ему, что его еда греховна?», - заявил Ахмад Бадреддин Хассун на встрече со студентами РУДН, состоявшейся в рамках его визита в Россию.
«В одном из магазинов Казани я увидел на прилавке рыбу халяль. Это ошибка. Рыбу не забивают, а вылавливают. Поэтому халяльной рыбы не может быть. Всего же в мусульманской традиции есть три запрета в еде: это вино, свинина и животные, умершие своей смертью», - пояснил верховный муфтий Сирии.
«Скоро мы будем есть халяльный виноград и апельсины, и жены у нас тоже будут халяльные», - цитирует его комментарий РИА Новости.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//В мире
Верховный муфтий Сирии раскритиковал идею халяльных магазинов
//В мире
//Новости Гнездо.ру
//В мире
Журналист Die Welt заявил, что учения НАТО в Норвегии являются "баловством"
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//В мире
Порошенко в октябре задекларировал 1,2 миллиона долларов доходов
//Новости партнеров
//Политика
Порошенко ради антироссийского выпада нарушил протокол на встрече с Лукашенко
//Культура
//Политика
//Общество
//Политика
//Новости СМИ2
Балканы расплачиваются за срыв "Южного потока", заявили в Сербии
//Новости Redtram
//В мире
В Самарской области автобус с 15 детьми попал в ДТП с грузовиком
//Криминал
"Последний снег" Исаака Левитана пропал при продаже в Москве
//Авто
//Общество
//Общество
//Общество
Нарколог объяснил разницу между человеческим и звериным алкоголизмом
//В мире
На Украине разработали план для "возвращения" Азовского моря
Почему фото Ирины Розановой и Леонида Ярмольника не понравилось поклонникам?
//Общество
ФСБ демонстрирует высокую эффективность
//В мире
На Украине подсчитали небоевые потери ВСУ за время военных действий в Донбассе
//Общество
Наставники шоу "Голос" едва не поссорились из-за конкурсанта