Порошенко в октябре задекларировал 1,2 миллиона долларов доходов

Президент Украины Петр Порошенко обновил сведения в своей декларации о доходах. Согласно обновленной информации, доходы украинского лидера за последний месяц составили 35 миллионов гривен.

Новые данные сообщают, что 28,8 миллиона гривен Порошенко получил за отчуждение ценных бумаг и корпоративных прав. Эта сумма эквивалентна одному миллиону долларов. Еще шесть миллионов гривен (211 тысяч долларов) украинскому президенту принесли дивиденды от инвестиционного фонда.

В сентябре 2018 года Петр Порошенко задекларировал 48 тысяч долларов доходов, обозначенных как проценты по банковским вкладам. Таким образом, общий задекларированный доход украинского президента за текущий год составил 125,3 миллиона гривен (4,4 миллиона долларов).

Ранее кондитерский магнат Порошенко жаловался, что президентская жизнь – «не сахар», сетуя на уменьшение размеров своего состояния за годы правления, сообщает РИА Новости.