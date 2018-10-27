Участники саммита в Стамбуле приняли совместное заявление по Сирии

По итогам прошедшего в Стамбуле четырехстороннего саммита лидеры России, Турции, Франции и Германии приняли совместное заявление по урегулированию обстановки в Сирийской Арабской Республике.

«Принятое совместное заявление отражает настрой России, Турции, Франции и Германии на дальнейшее расширение взаимодействия в интересах нормализации обстановки в САР, запуска эффективного межсирийского диалога и проведения необходимых государственных реформ и преобразований», - прокомментировал принятый документ президент России Владимир Путин.

Встреча глав России, Турции, Франции и Германии проходила сегодня в Стамбуле и продолжалась почти три часа. В ходе четырехстороннего саммита лидеры стран-участниц обсудили ситуацию в Сирии. Стороны также согласовали подходы по принципиальным вопросам сирийского урегулирования, сообщает РИА Новости.