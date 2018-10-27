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«Человека-паука» приговорили к тюрьме в Британии
27 октября 2018, 19:04 [ «Аргументы Недели» ]
В Лондоне суд приговорил знаменитого французского "человека-паука" Алена Робера к 20 неделям тюремного заключения. Мужчина "заработал" срок, забравшись на 230-метровый лондонский небоскреб.
Речь идет о небоскребе Heron Tower в лондонском Сити. При этом исполнение наказания отсрочено на два года. Кроме того, Робер должен будет выплатить штраф в размере 5,5 тысячи фунтов стерлингов.
По мнению представителя суда Эдварда МакМуллана, действия опытного альпиниста Робера могут попытаться повторить менее подготовленные люди, что может привести к фатальным последствиям.
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