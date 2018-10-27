"Дьявольские сумки" на пляже напугали людей

Жители американского штата Северная Каролина были встревожены появлением странных черных кожистых мешочков на пляжах штата. Руководство заповедника «Мыс Хаттерас» объяснило их происхождение.

«Нет, это не куски пластика, это яйца ската! В этих кожистых чехлах находятся яйца ромбовидного ската. Мешочки обычно прикрепляются к растениям или другим неподвижным объектам в воде. После того, как скат вылупляется, эти чехлы обычно выносит на берег», - рассказали представители заповедника на своей странице в фейсбуке.

Из-за странного внешнего вида эти «чехлы» для яиц ромбовидного ската часто называют «дьявольскими сумками» или «русалочьими кошельками». Этот мешок выглядит как пластиковый, а наощупь напоминает кожу. На самом деле он состоит из коллагена – главного структурного белка соединительной ткани животных организмов.

«Если вы нашли такие мешки в воде, все еще привязанные к водорослям – лучше их не трогать. Внутри может находиться скат», - предупреждают ученые на портале ScienceAlert.