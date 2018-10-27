На Украине подсчитали небоевые потери ВСУ за время военных действий в Донбассе

На Украине подсчитали небоевые потери силовиков за все время военных действий на территории Донбасса. Информацию в утром в субботу предоставил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос.

Согласно последним данным, небоевые потери ВСУ составили 2700 человек. Отмечается, что был зафиксирован 891 случай болезни, 318 человек погибли в ДТП, жизни 177 человек унесли несчастные случаи, 175 погибли из-за отравлений алкоголем или наркотическими веществами, 172 человек не стало из-за неосторожного обращения с оружием.

Как сообщает РИА "Новости", 101 человек погиб в связи с нарушениями мер безопасности, 228 были убиты, а еще 615 добровольно ушли из жизни.