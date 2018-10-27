Беспилотник США провел 11-часовую разведку у западных границ России

Стратегический американский беспилотник RQ-4B Global Hawk совершил вдоль российских границ одиннадцатичасовой полет. Известно, что устройство поднялось в воздух с авиабазы, расположенной на Сицилии.

Известно, что сначала аппарат в течение пяти часов летал в небе над Литвой неподалеку от границы Калининградской области, передает ресурс Plane Radar.

После этого беспилотник переместился к границам Ленинградской и Псковской областей – он летел от эстонского Тарту до Финского залива. Известно, что устройство впоследствии снова появилось у границ Калининградской области, а затем вернулось на итальянскую базу.