Стало известно, в каких странах люди живут дольше других

Стало известно, в каких странах мира люди живут дольше других. Согласно последней информации, ранее на первом месте в данном рейтинге находилась Япония, однако в этом году она уступила свои позиции.

В этом году, первую строчку заняла Испания, где продолжительность жизни людей к 2040 году, как предполагается, станет максимальной. Специалисты считают, что в среднем испанцы через 22 года будут жить до 85,8 года. Не исключено, что в этой стране люди обладают хорошим здоровьем и часто становятся долгожителями благодаря средиземноморской диете.

В издании The Sun уточняется, что в рейтинге на втором месте оказалась Япония, за которой следует Сингапур. Четвертую строчку заняла Швейцария, а пятую – Италия. Далее идут Израиль, Франция, Люксембург и Австралия.