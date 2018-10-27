Пентагон: США примут жесткие меры против причастных к убийству Хашукджи

Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что убийство журналиста Джамаля Хашукджи может подорвать стабильность на Ближнем Востоке, поэтому США примут дополнительные меры против причастных к преступлению.

Мэттис в рамках выступления на саммите в Манаме заявил, что президент США Дональд Трамп намерен "идти до конца" в данном деле, передает RT

Подчеркивается, что Вашингтон и в дальнейшем планирует принимать жесткие меры в отношении всех людей, которые имеют отношение к убийству Хашукджи.

Напомним, ранее Генеральная прокуратура Стамбула подготовила запрос о выдаче восемнадцати граждан, потенциально причастных к совершению преступления.

Журналист, как предполагается, был убит 2 октября в ходе конфликта в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.