В США успешно протестировали систему перехвата ракет средней дальности
27 октября 2018, 10:06 [ «Аргументы Недели» ]
В США успешно прошли испытания системы перехвата ракет средней дальности. Согласно последней информации осведомленных источников, комплекс разрабатывался совместно с японскими специалистами.
Известно, что в рамках испытаний тестовую ракету удалось сбить ракетой класса SM-3 Block IIA системы ПРО Aegis, передает в субботу Stars and Stripes.
Уточняется, что тесты были проведены неподалеку от побережья Гавайских островов. В испытаниях также принимал участие эсминец John Finn. Глава Агентства по ПРО генерал-лейтенант Сэм Гривз заявил, что успешное тестирование данной системы стало превосходным достижением.
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