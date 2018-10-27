В США успешно протестировали систему перехвата ракет средней дальности

В США успешно прошли испытания системы перехвата ракет средней дальности. Согласно последней информации осведомленных источников, комплекс разрабатывался совместно с японскими специалистами.

Известно, что в рамках испытаний тестовую ракету удалось сбить ракетой класса SM-3 Block IIA системы ПРО Aegis, передает в субботу Stars and Stripes.

Уточняется, что тесты были проведены неподалеку от побережья Гавайских островов. В испытаниях также принимал участие эсминец John Finn. Глава Агентства по ПРО генерал-лейтенант Сэм Гривз заявил, что успешное тестирование данной системы стало превосходным достижением.