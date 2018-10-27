В США рабочие обнаружили более тысячи человеческих зубов в стене дома

Рабочие нашли в стене здания в американском городе Валдоста около тысячи замурованных человеческих зубов. Согласно последним данным, жуткая находка была сделана на втором этаже ремонтируемого дома.

Эксперт Гарри Эванс рассказал, что здание, о котором идет речь, было возведено в 1900 году. Первым арендатором помещения являлся стоматолог, уточняет издание Valdosta Daily Times.

Интересно, что зубы, замурованные в стены, ранее находили и в других американских городах. Местные волонтеры предположили, что в те времена, подобное странное действие было обычной практикой среди зубных врачей. Вероятно, это являлось особой традицией.