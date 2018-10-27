Бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Полочанинов признал, что санкции в отношении России оказались "абсолютно неэффективными". Политик объяснил, почему придерживается такого мнения.

По словам экс-депутата, из-за антироссийских ограничений страдает не только РФ, но также и страны Европы. По словам Полочанинова, в этом случае можно применить "закон сохранения энергии" – если Евросоюз где-то теряет, то ему также нужно где-то находить.

Именно поэтому от санкций, за которые так активно выступает Украина, не обладающая силами самостоятельно уладить конфликт, Киев теряет значительно больше, передает РИА "Новости".