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В Киеве признали, что антироссийские санкции "абсолютно неэффективны"
27 октября 2018, 09:37 [ «Аргументы Недели» ]
Бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Полочанинов признал, что санкции в отношении России оказались "абсолютно неэффективными". Политик объяснил, почему придерживается такого мнения.
По словам экс-депутата, из-за антироссийских ограничений страдает не только РФ, но также и страны Европы. По словам Полочанинова, в этом случае можно применить "закон сохранения энергии" – если Евросоюз где-то теряет, то ему также нужно где-то находить.
Именно поэтому от санкций, за которые так активно выступает Украина, не обладающая силами самостоятельно уладить конфликт, Киев теряет значительно больше, передает РИА "Новости".
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