Отец герцогини Меган намерен судиться с беременной дочерью

Отец герцогини Сассекской Меган планирует судиться со своей беременной дочерью. Оказалось, что Томас Маркл намерен добиться через суд права общаться со своим внуком, который родится грядущей весной.

Мужчина заявил, что имеет столько же прав видеться с ребенком, как принц Чарльз. По словам Маркла, в жилах мальчика или девочки будет течь не только королевская кровь, но также и кровь его семьи. Отец герцогини надеется, что ему предоставят возможность общаться с малышом добровольно, но если этого не произойдет, то он готов судиться, передает "7 Дней".

Кроме того, мужчина убежден, что если у Гарри и Меган первенцем станет сын, то его будет разумно назвать Томасом – в честь него.