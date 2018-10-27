Участница конкурса красоты упала в обморок на сцене, узнав о своей победе

Участница конкурса красоты под названием Miss Grand International упала в обморок после того, как узнала о своей победе. Согласно последним данным, речь идет о конкурсантке из Парагвая Кларе Соса.

Две участницы конкурса красоты стояли вместе на сцене и держались за руки, ожидая объявления имени победительницы. После того, как решение жюри стало известно, Клара Соса внезапно упала без чувств, передает утром в субботу, 27 октября, телеканал ABS-CBN News.

Через некоторое время красотка очнулась, встала и смогла с достоинством принять свою победу и поучаствовать в торжественной церемонии награждения.