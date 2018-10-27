Российский дипломат заявил, что США готовятся к войне

Замглавы Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Андрей Белоусов заявил, что власти Соединенных Штатов Америки в настоящий момент готовят войну.

В минувшую пятницу на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН Белоусов отметил, что Россия в свою очередь планирует защищать свою территориальную целостность, своих людей и свои принципы. Дипломат заметил, что в лингвистическом плане есть существенное различие между действиями РФ и Соединенных Штатов: Москва готовится к войне, а Вашингтон готовит войну, передает РИА "Новости".

Андрей Белоусов задался вопросом, зачем США требуется наращивать собственный ядерный потенциал, выходить из договора по РСМД, принимать принципиально новую ядерную доктрину, если они не собираются развязать войну.