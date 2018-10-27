Журналист немецкого издания Die Welt Кристоф Шильц заявил, что учения НАТО в Норвегии являются настоящим баловством. По его словам, причиной являются серьезные разногласия по поводу РФ внутри альянса.

По мнению Шильца, никто в НАТО, кроме Польши и стран Прибалтики, не замечает признаков того, что Россия намерена совершить "неядерное нападение". Как отмечается на страницах газеты Die Welt, большинство членов НАТО гораздо более вероятной считают угрозу "гибридной войны" с использованием дезинформации и кибероружия.

Именно поэтому, утверждает журналист, учебные маневры Trident Juncture с участием 50 тысяч солдат и 10 тысяч единиц техники можно назвать "баловством".

Напомним, учения начались в Норвегии 25 октября и закончатся 7 ноября.