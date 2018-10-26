Ассанж готов сдаться британским властям, но на определенных условиях

Адвокат Джулиана Ассанжа Карлос Поведа сообщил, что основатель портала WikiLeaks готов сдаться властям Великобритании, если от них будет письменное заявление о невозможности его экстрадиции. После заявления Ассанжа о потере человечеством свободы у него пропал Интернет

«Это условие должно быть в письменной форме, как соглашение между странами (Эквадором и Великобританией), где установлено, что не будет экстрадиции ни в США, ни в третьи страны», - заявил Поведа.

Ситуация вокруг находящегося в посольстве Эквадора в Лондоне основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа является проблемой для страны, заявил ранее президент южноамериканской республики Ленин Морено.