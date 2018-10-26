МИД Украины направил России ноту в связи с призывом крымчан на военную службу

МИД Украины направило Российской Федерации ноту протеста в связи с призывом на военную службу жителей Крыма. Украинское внешнеполитическое ведомство потребовало отменить призыв на военную службу крымчан.

В заявлении МИД Украины говорится: "Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с осуществлением Российской Федерацией очередного призыва на военную службу на временно оккупированной части суверенной территории Украины — Автономной Республике Крым и городе Севастополь".

В МИД Украины потребовали отменить призыв на военную службу крымчае и "прекратить преследование "граждан Украины" за нежелание служить в оккупационной армии".

"Российской стороне была направлена соответствующая нота протеста", — уточняется в сообщении украинской дипломатии.