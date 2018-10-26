Альпинист с удивлением обнаружил домашнего кота на горной вершине в Польше

В Польше альпинист Войцех Ябчинский взобрался на самую высокую точку страны и обнаружил там домашнего кота. Гора Рыса находится на высоте 2,5 тысячи метров. Как там оказался кот, непонятно.

Мужчина разместил видеозапись этой необычной встречи в Сети. Пользователи шутят, что в сердце рыжего красавца сидит снежный барс.