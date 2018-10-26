Тимошенко в ближайшие дни представит стратегию победы в войне в Донбассе

Лидер украинский партии "Батькивщина", бывший премьер Украины Юлия Тимошенко готовится представить свою стратегию по решению конфликта в Донбассе и реинтеграции этого региона в состав Украины.

Тимошенко намерена баллотироваться в президенты Украины. Важное заявление по поводу Донбасса она сделает 30 октября, во вторник.

На сайте партии "Батькивщина" опубликован анонс: "Во вторник состоится национальный форум "Новая стратегия мира и безопасности", на котором Юлия Тимошенко представит стратегию победы в войне, возвращения и реинтеграции оккупированных территорий, а также представит концепцию внешней безопасности Украины", - сообщает РИА Новости.

Выборы президента пройдут на Украине весной 2019 года. Юлия Тимошенко несколько месяцев является лидером президентского рейтинга, опережая Петра Порошенко.

Тимошенко ранее на других мероприятиях презентовала новую стратегию мира в Донбассе. По мнению украинского политика, новая стратегия в Донбассе нужна не только Украине, но и всему миру.