Почему Сталин перебросил после войны целую армию на Чукотку

На фоне громких заявлений руководителей крупнейшей ядерной державы мира о возможном выходе США из договоров по распространению ракет средней и малой дальности (ДРСМД) и стратегических наступательных вооружений (СНВ), подписанных ещё при Михаиле Горбачёве, вспоминается, как ядерное оружие начинало шествие по планете.



Когда в 1945 году на встрече в Постдаме президент США Трумэн сообщил Сталину, что у Америки есть атомная бомба, Сталин сделал вид, что его это нисколько не волнует. Но, как пишет на своей странице в Facrbook известный тележурналист Андрей Караулов, мало кто знает, что летом того же года Сталин отдал команду отправить на Чукотку 14-ую десантную армию генерала Олешева. Им была поставлена задача: если Америка начнёт ядерное нападение, наша армия переходит границу и мгновенно высаживается на Аляске, идёт по побережью, сносит всё живое на своём пути, пока не погибнет. До последнего солдата.



По такому же принципу сегодня действует ракетно-ядерный щит России. Даже в случае гибели российского руководства, компьютер запустит ракеты возмездия, которые уничтожат противника. Кстати, никто до сих пор не знает, когда генерал Олешев и его десантники, ушли с Чукотки.



