В Греции землетрясение разрушило храм

Землетрясение магнитудой 6,9 зафиксировано в акватории Ионического моря в 122 км к юго-западу от города Патры. Его ощутили жители 13 стран евразийского побережья и Африки.

Как сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), сообщения о подземных толчках, помимо самой Греции, поступили также из Италии, Албании, Боснии, Болгарии, Македонии, Хорватии, Мальты, Черногории, Ливии, Египта, Турции и Израиля. Оранжевый уровень тревоги ввели на побережье итальянских областей Калабрия, Базиликата, Апулия и Сицилия.

Часть населения Греции осталась без электроснабжения. Многие жители во время землетрясения вышли из своих домов и провели всю ночь на улице. На материковой части Греции в городе Пиргос (западная часть Пелопоннеса) частично обрушилась церковь. Речь идет о построенном в XIII веке Монастыре Преображения Господня.

Сейсмологи из Национального института геофизики и вулканологии Италии предупредили о вероятности возникновения цунами в акватории Средиземного моря.