Пентагон приостановил полеты истребителей F-35

Министерство обороны США временно приостанавливает полеты ряда истребителей пятого поколения F-35 из-за неисправности в системе подачи топлива, сообщает американское издание The Washington Examiner.

Отмечается, что данная проблема обнаружена у самолетов с большими количеством летных часов, ее можно будет устранить без демонтажа двигателя. Самолеты предназначались для Корпуса морской пехоты США. Как минимум 24 самолета F-35B пройдут капитальную проверку.

В конце сентября новейший истребитель F-35B ВВС США разбился в штате Южная Каролина. Сообщение о крушении военной американской новинки опубликовали американские СМИ.

Как сообщалось ранее, более половины из 280 поставленных вооруженным силам США и их странам-партнерам истребителей F-35 не способны летать. У F-35 выявлены проблемы с двигателями, системой жизнеобеспечения пилотов и программным обеспечением.