В Киеве митинговать к посольству РФ пришли десять человек
26 октября 2018, 15:06 [ «Аргументы Недели» ]
У здания российского посольства в Киеве состоялся очередной митинг против «насильственных исчезновений в Крыму». Организованная общественной организацией акция собрала десять участников.
Десять митингующих обклеили забор, окружающий здание посольства РФ в Киеве, портретами людей, которые, по утверждению участников акции, являются похищенными жителями Крыма. Помитинговав полтора часа, участники акции разошлись. Такая акция с обклеиванием забора российского посольства проходит в Киеве ежемесячно.
Вслед за участниками митинга покинули место события сотрудники полиции и Нацгвардии, охранявшие общественный порядок во время проведения мероприятия. В настоящий момент обстановка возле здания посольства России в Киеве спокойная, сообщает РИА Новости.
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