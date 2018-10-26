В Киеве митинговать к посольству РФ пришли десять человек

У здания российского посольства в Киеве состоялся очередной митинг против «насильственных исчезновений в Крыму». Организованная общественной организацией акция собрала десять участников.

Десять митингующих обклеили забор, окружающий здание посольства РФ в Киеве, портретами людей, которые, по утверждению участников акции, являются похищенными жителями Крыма. Помитинговав полтора часа, участники акции разошлись. Такая акция с обклеиванием забора российского посольства проходит в Киеве ежемесячно.

Вслед за участниками митинга покинули место события сотрудники полиции и Нацгвардии, охранявшие общественный порядок во время проведения мероприятия. В настоящий момент обстановка возле здания посольства России в Киеве спокойная, сообщает РИА Новости.