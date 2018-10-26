Эксперт заявил о взятии Киевом курса на исчезновение с политической карты мира
26 октября 2018, 14:25 [ «Аргументы Недели» ]
Власти Украины взяли курс на исчезновение страны с политической карты мира. Такое заявление сделал киевский эксперт Илия Куса, которого процитировали в отечественной блогосфере.
По мнению аналитика, Украина должна решить, какой вклад она может внести в решение глобальных проблем человечества, однако в стране никто данными вопросами не занимается. Согласно точке зрения Кусы, украинцы с 2014 года живут в информационном вакууме.
В Киеве не пытаются по-новому осмыслить свою роль в мире. Это свидетельствует о том, что Украина взяла курс на исчезновение с политической карты, привел слова эксперта один из каналов в «Яндекс. Дзен».
Ранее в пятницу сообщалось, что киевский политтехнолог Андрей Золотарев раскрыл план Петра Порошенко на грядущие президентские выборы. Аналитик заявил, что глава государства собирается раздробить электорат.
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