Власти Украины взяли курс на исчезновение страны с политической карты мира. Такое заявление сделал киевский эксперт Илия Куса, которого процитировали в отечественной блогосфере.

По мнению аналитика, Украина должна решить, какой вклад она может внести в решение глобальных проблем человечества, однако в стране никто данными вопросами не занимается. Согласно точке зрения Кусы, украинцы с 2014 года живут в информационном вакууме.

В Киеве не пытаются по-новому осмыслить свою роль в мире. Это свидетельствует о том, что Украина взяла курс на исчезновение с политической карты, привел слова эксперта один из каналов в «Яндекс. Дзен».

Ранее в пятницу сообщалось, что киевский политтехнолог Андрей Золотарев раскрыл план Петра Порошенко на грядущие президентские выборы. Аналитик заявил, что глава государства собирается раздробить электорат.