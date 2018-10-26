Украинский чиновник призвал белорусов отказаться от русского языка
26 октября 2018, 14:11 [ «Аргументы Недели» ]
Министр ЖКХ Украины Геннадий Зубко, принимающий участие в форуме регионов Украины и Белоруссии, призвал белорусских участников отказаться от русского языка, ранее выбранного рабочим языком форума.
Украинско-белорусская комиссия по вопросам торгово-экономического сотрудничества две недели назад выбрала русский язык в качестве рабочего языка для первого форума регионов Украины и Белоруссии, проходящего в эти дни в белорусском Гомеле. Тем не менее, украинский чиновник обратился к участникам украинско-белорусского экономического форума с призывом отказаться от русского языка.
«Сегодня здесь, на форуме, представители Украины и Белоруссии. Я выступаю на украинском языке и с удовольствием послушаю белорусских коллег на белорусском языке», - заявил вице-премьер и министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко.
Несмотря на призыв украинского чиновника, на русском языке продолжили говорить не только белорусские участники форума, но и посол Украины в Минске Игорь Кизим, сообщает РИА Новости.
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