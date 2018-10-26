В Крыму предупредили Киев об опасности разрыва договора по Азовскому морю

Глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе рассказал Киеву о последствиях разрыва договора о совместном использовании Азовского моря. По словам политика, это создаст для Украины опасную ситуацию.

По словам Иоффе, любой договор, даже самый плохой, лучше хаотичного общения. Когда подобная ситуация складывается между странами, которые имеют принципиально разный экономический, политический и дипломатический вес в мире, возникает опасность для государства, имеющего меньшее влияние.

Официальный Киев в настоящий момент извне толкают на развитие конфликта в акватории Азовского моря, полагает крымский политик, передает РИА "Новости". Григорий Иоффе уточнил, что на Украине есть политические реалисты, прекрасно осознающие возможный исход этого спора, поэтому, вероятно, до "горячей фазы" ситуация не дойдет.