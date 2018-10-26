Безумное голосование во Франции ожидается на выборах 2022 года

Более трёхсот тысяч граждан Франции, находящихся под попечительством в связи с психическими расстройствами, получат право голоса на выборах. Об этом сообщила государственный секретарь по делам лиц с ограниченными возможностями Софи Клюзель.



После принятия соответствующих законодательных поправок люди с психическими расстройствами смогут реализовать свои гражданские права на ближайших выборах, которые состоятся в 2022 году.



Вслед за первой республикой потянулись и другие европейские страны. Дания тоже хочет открыть избирательное право людям с нарушениями психики, правда, их там всего около 2 тыс. Приглядывается к опыту соседей и Великобритания. Только для чего всё это нужно, только ли для восстановления гуманитарной справедливости и прав граждан или есть какие-то другие мотивы?



