Безумное голосование во Франции ожидается на выборах 2022 года
26 октября 2018, 13:08 [ «Аргументы Недели» ]
Более трёхсот тысяч граждан Франции, находящихся под попечительством в связи с психическими расстройствами, получат право голоса на выборах. Об этом сообщила государственный секретарь по делам лиц с ограниченными возможностями Софи Клюзель.
После принятия соответствующих законодательных поправок люди с психическими расстройствами смогут реализовать свои гражданские права на ближайших выборах, которые состоятся в 2022 году.
Вслед за первой республикой потянулись и другие европейские страны. Дания тоже хочет открыть избирательное право людям с нарушениями психики, правда, их там всего около 2 тыс. Приглядывается к опыту соседей и Великобритания. Только для чего всё это нужно, только ли для восстановления гуманитарной справедливости и прав граждан или есть какие-то другие мотивы?
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