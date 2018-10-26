Эрдоган рассказал о расследовании убийства журналиста Хашукджи
26 октября 2018, 13:13 [ «Аргументы Недели» ]
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о процессе расследования убийства журналиста Джамаля Хашукджи. По словам политика, Турция в данном вопросе тесно сотрудничает с властями Саудовской Аравии.
Эрдоган отметил, что 28 октября генпрокурор Саудовской Аравии шейх Сауд аль-Муаджиб посетит Турцию и обсудит ход расследования с коллегами, передает "Экономика сегодня".
Кроме того, турецкий политик в разговоре с наследным принцем Саудовской Аравии заявил, что виновник убийства является очевидным.
Напомним, ранее сообщалось, что фрагменты тела журналиста Джамаля Хашукджи нашли в колодце, расположенном в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.
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