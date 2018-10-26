Эрдоган рассказал о расследовании убийства журналиста Хашукджи

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о процессе расследования убийства журналиста Джамаля Хашукджи. По словам политика, Турция в данном вопросе тесно сотрудничает с властями Саудовской Аравии.

Эрдоган отметил, что 28 октября генпрокурор Саудовской Аравии шейх Сауд аль-Муаджиб посетит Турцию и обсудит ход расследования с коллегами, передает "Экономика сегодня".

Кроме того, турецкий политик в разговоре с наследным принцем Саудовской Аравии заявил, что виновник убийства является очевидным.

Напомним, ранее сообщалось, что фрагменты тела журналиста Джамаля Хашукджи нашли в колодце, расположенном в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.