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Депутат Рады назвал способ вырваться из «капкана» гражданской войны в Донбассе
26 октября 2018, 13:04 [ «Аргументы Недели» ]
Украина сможет вырваться из «капкана» гражданской войны на востоке страны при содействии международного сообщества. Такое заявление сделал Николай Скорик, депутат Верховной Рады, представляющий в парламенте «Оппозиционный блок».
Политик выступил на своей странице в Facebook за переброску в зону боевых действий миротворцев ООН. По мнению Скорика, их появление создаст условия для урегулирования конфликта в Донбассе.
Разворачивание контингента станет возможным после получения согласия пяти государств, которые обладают правом вето в Совете Безопасности ООН. Одной из этих стран является Россия, поэтому Киев должен начать прямые переговоры с Москвой по вопросу введения миротворцев, полагает Николай Скорик.
В Донбассе пятый год продолжается вооруженное противостояние между сторонниками независимости региона и украинской армией. Ранее в пятницу сообщалось, что в интернете появилось видео, свидетельствующее о нарушении киевскими силовиками запрета на использование беспилотников в зоне конфликта.
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