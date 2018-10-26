Евросоюз расширил санкции в отношении КНДР

В пятницу Евросоюз расширил санкции в отношении Северной Кореи. Согласно последней информации, в список были внесены три торговых судна, которые якобы занимались транспортировкой нефтепродуктов.

В документе уточняется, что комитет Совбеза ООН обозначил 16 октября сразу три северокорейских плавсредства для запрета на вход в порты. Соответствующие поправки будут внесены в приложение к решению Совета ЕС, передает утром 26 октября РИА "Новости".

Напомним, ранее Совбез Организации Объединенных Наций ввел новые санкции против КНДР. Данные ограничительные меры существенно сократили возможности Пхеньяна в сферах импорта и экспорта.