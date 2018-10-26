МИД: Россия будет добиваться продолжения диалога с НАТО по военной линии

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в пятницу, 26 октября, заявил, что Москва не отвергала диалог с НАТО. Более того, РФ намерена добиваться продолжения контакта военных.

По словам дипломата, российская сторона не исключает диалога, поскольку в Европе в последнее время замечают повышенную военную активность. Именно поэтому налаженные контакты необходимы для того, чтобы в критической ситуации действовать сообща, а также предотвращать опасные инциденты, передает "Россия 24".

Грушко подчеркнул, что Россия в рамках СРН будет выступать за восстановление диалога с Североатлантическим альянсом по военной линии.