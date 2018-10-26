Косачев: Запад теряет контроль над стремительно меняющимся миром
26 октября 2018, 11:42 [ «Аргументы Недели» ]
Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев утром в пятницу, 26 октября, заявил, что Запад в настоящий момент теряет контроль над стремительно меняющимся миром.
Сенатор отметил, что все происходящее вокруг России в настоящий момент является извращенной реакцией "колонизаторов", привыкших обладать миром, на то, что ситуация меняется. Как сообщает РИА "Новости", Косачев убежден, что мир становится демократичнее и справедливее, но уходит из-под ног Запада.
Политик уверен, что западные страны хотят всеми силами удержаться на плаву и сохранить свои позиции, при которых только их журналисты говорят правду, а российские распространяют исключительно фейки.
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