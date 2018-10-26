Раскрыт план Порошенко по раздроблению электората Украины для победы на выборах

Петр Порошенко намерен раздробить украинский электорат для победы на выборах президента, которые намечены на весну 2019 года. Детали плана действующего главы государства раскрыл киевский политтехнолог Андрей Золотарев.

Эксперт предрек, что команда Порошенко поспособствует выдвижению беспрецедентного числа кандидатов. Это будет сделано для того, чтобы «входной билет во второй тур где-то стоил 10%», отметил Золотарев. Аналитик полагает, что президенту по силам набрать такое количество голосов за счет административного ресурса. Во втором туре Петр Порошенко попытается обойти лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко, процитировал Андрея Золотарева «ПолитНавигатор».

Ранее на текущей неделе сообщалось, что украинский журналист Александр Дубинский озвучил прогноз о расколе страны в случае сохранения у власти Порошенко.