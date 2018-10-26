Житель Японии приютил "котят", которые выросли в неизвестных животных
26 октября 2018, 11:23 [ «Аргументы Недели» ]
Житель Японии приютил пятерых "котят", которых обнаружил на улице. С течением времени мужчина заметил, что его питомцы не похожи на кошек, а смахивают больше на собак или на неизвестных животных.
Удивленный японец отвез найденышей к ветеринару, который заявил, что это собаки. Впоследствии, однако, выяснилось, что мужчина подобрал малышей тануки – енотовидных собак. Как сообщает Sora News 24, согласно японской мифологии, эти животные приносят счастье. В детстве они похожи на котят и издают звуки, напоминающие мяуканье.
Японец, узнав, кого он на самом деле приютил, обратился в местную природоохранную организацию, которая приняла подросших животных.
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