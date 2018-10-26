Китай задумал грандиозный проект по изменению климата

В Китае задумали построить огромную фабрику по производству искусственного дождя. По площади она будет занимать территорию двух Бельгий. Производить эта фабрика будет 10 млрд кубометров воды в год, что поднимет урожайность в засушливом китайском климате в 6 раз!



В технологическую цепочку фабрик дождя включены метеорологические зонды, самолёты, артиллерия. Как пишет на своей странице в Facebook известный тележурналист Андрей Караулов, по масштабу этот проект превзошёл советский план "переброса рек". Эксперименты по вызову искусственных дождей проводились в СССР в 80-е годы на территориях Саратовской и Астраханской областей, где в то время наблюдалась засуха. СССР первым начал и разгон облаков. Но это всего лишь шалости по сравнению с китайским проектом "Небесная река".



Он до сих пор находится под грифом "Секретно". Проект одобрен, но ещё окончательно не утверждён, поскольку имеются некоторые "но". Особенно это касается экологии и здоровья людей. При производстве искусственного дождя используется иодид серебра, который вызовет рост онкологических заболеваний лёгких. При попытках упрекнуть в этом китайские власти, они ссылаются на американцев, которые якобы научились сдвигать на несколько миллиметров ось земли в провинции Сычуань, где находятся оборонные предприятия Поднебесной. И в результате многочисленных землетрясений они были разрушены.



Просто сказка какая-то. Конечно, благодаря ей миллиардное население Китая получит достаточное количество продовольствия, но, одновременно, может и получить проблемы со здоровьем. Какая чаша весов перевесит в спорах китайских руководителей, покажет время.



