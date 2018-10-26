Источники, знакомые с отчетами американской разведки, в пятницу, 26 октября, сообщили, что к 2022 году Российская Федерация примет на вооружение ракеты, которые станут настоящими "убийцами спутников".

Согласно некоторым данным, ракета, которая была замечена в сентябре на истребителе Миг-31 в Подмосковье, способна уничтожать на околоземной орбите спутники.

Как сообщает сегодня CNBC, ссылаясь сразу на три осведомленных источника, тогда российский самолет переносил имитацию снаряда, чтобы специалисты поняли, насколько совместимы летательный аппарат и оружие. Тесты ракеты якобы начались в сентябре и должны завершиться в грядущую среду.