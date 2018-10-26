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Стали известны опасные для экологии Украины последствия водной блокады Крыма
26 октября 2018, 09:28 [ «Аргументы Недели» ]
Организованная Киевом водная блокада Крыма привела к опасным последствиям для экологии Украины. Это следует из информации, озвученной представителем президента соседнего государства Изетом Гдановым.
После воссоединения полуострова с РФ украинская сторона перекрыла Северо-Крымский канал. Блокада вынудила производства, работающие на территории российского региона, выкачивать воду из подземного озера. В результате в соседней с Крымом Херсонской области упал уровень грунтовых вод и повысился уровень солености. Почвы стали непригодны для сельскохозяйственной деятельности, из кранов в домах херсонцев в настоящее время течет соленая вода, процитировало Изета Гданова отечественное интернет-издание ФАН.
Ранее СМИ привели слова украинского политического эксперта Игоря Семиволоса, который заявил, что отношения Москвы и Киева не наладятся до тех пор, пока последний не восстановит контроль над Крымом.
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