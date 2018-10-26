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В районе Бермудского треугольника пропал самолет
26 октября 2018, 08:46 [ «Аргументы Недели» ]
Двухмоторный самолет Piper PA-31 Navajo, направлявшийся на Багамы, пропал неподалеку от Бермудского треугольника. Ранее в этом районе много раз исчезали различные летательные аппараты и корабли.
Известно, что воздушное судно пропало с радаров примерно в 150 километрах от портового горда Чарльстон, который расположен в непосредственной близости от загадочного Бермудского треугольника, передает "Экономика сегодня".
Экипаж исчезнувшего самолета не сообщал о какой-либо чрезвычайной ситуации. Кроме того, к настоящему моменту не установлено, сколько человек находилось на на борту, но предполагается, что их было девять. Ведутся поиски пропавшего летательного аппарата, передает телеканал РЕН ТВ.
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