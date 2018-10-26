В районе Бермудского треугольника пропал самолет

Двухмоторный самолет Piper PA-31 Navajo, направлявшийся на Багамы, пропал неподалеку от Бермудского треугольника. Ранее в этом районе много раз исчезали различные летательные аппараты и корабли.

Известно, что воздушное судно пропало с радаров примерно в 150 километрах от портового горда Чарльстон, который расположен в непосредственной близости от загадочного Бермудского треугольника, передает "Экономика сегодня".

Экипаж исчезнувшего самолета не сообщал о какой-либо чрезвычайной ситуации. Кроме того, к настоящему моменту не установлено, сколько человек находилось на на борту, но предполагается, что их было девять. Ведутся поиски пропавшего летательного аппарата, передает телеканал РЕН ТВ.