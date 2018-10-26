"Решение принято": Лавров назвал сроки выхода США из ДРСМД‍

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США уже приняли решение о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), и скоро формализуют его. Горбачев: объявлена новая гонка вооружений

«Это решение уже принято. Оно будет формализовано либо очень скоро, либо через месяц-полтора. Затем пойдет шестимесячный отсчет, который предусмотрен ДРСМД. По истечении шести месяцев, последовавших за официальным внесением документа о прекращении договора, он перестает действовать как для стороны-инициатора, так и для другой стороны», - высказался Сергей Лавров, комментируя заявленное США намерение выйти из ДРСМД.

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Россию в несоблюдении ДРСМД и заявил о намерении выйти из этого договора. «США будут наращивать свой ядерный потенциал, пока Россия и Китай не придут в себя», - заявил он.

«Если это материализуется, то не останется никаких правовых рамок для сдерживания новой гонки вооружений. Москва будет вынуждена отвечать на выход Вашингтона из ДРСМД. Но не допустит повторения примера Советского Союза, подорвавшего свои силы, втянувшись в предыдущую гонку вооружений», - отметил Сергей Лавров. Главу МИД РФ цитирует ТАСС.