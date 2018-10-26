Сброс беспилотниками ВСУ бомб на территорию непризнанной ДНР сняли на видео

В интернете появилось видео, на котором запечатлено, как дроны Вооруженных сил Украины сбрасывают бомбы на территорию самопровозглашенной ДНР. Ролик доступен для просмотра на сайте YouTube.

В описании к выложенным кадрам говорится, что использование беспилотников в зоне конфликта в Донбассе запрещено. Исключение сделано только для дронов ОБСЕ. Отмечается, что киевские военные, несмотря на запрет, регулярно применяют свою беспилотную авиацию против ДНР.

Боевые действия на востоке Украины идут пятый год. Ранее на текущей неделе сообщалось, что офицер ВСУ Анатолий Штефан выложил в сети видео уничтожения дронами украинской армии позиций ополченцев. Летательные аппараты атаковали укрепления в Ясиноватском районе. Штефан утверждает, что ВСУ ударили по защитникам Донбасса с воздуха в ответ на провокационные действия с их стороны.