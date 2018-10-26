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Горбачев: объявлена новая гонка вооружений

26 октября 2018, 08:01 [ «Аргументы Недели» ]

Горбачев: объявлена новая гонка вооружений
фото: globallookpress.com

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев сообщил, что началась новая гонка вооружений. По словам российского политика, об этом свидетельствует намерение США выйти из договора о РСМД.

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"Зеркальный ответ": Путин прокомментировал намерение США выйти из ДРСМД

В специальной колонке для издания The New York Times Горбачев, тридцать лет назад подписавший соглашение о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, подчеркнул, что фактически была объявлена новая гонка вооружений. 

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его страна не будет соблюдать вышеуказанный договор, поскольку Москва его нарушает. По его словам, Штаты намерены наращивать собственный ядерный потенциал, пока остальные страны "не придут в себя".

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Матч 3-го раунда группового этапа ЛЕ УЕФА 2018-2019 между «Зенитом» и «Бордо» состоялся 25 октября в Санкт-Петербурге» на арене «Крестовский». Встречу обслуживал арбитр из Германии Феликс Брих.

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Археологи обнаружили зал торжеств фараона Рамзеса II

Археологи обнаружили зал торжеств фараона Рамзеса II

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МИД заявляет, что учения НАТО носят четкую антироссийскую направленность

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Муж Елены Летучей не платит алименты на двоих маленьких сыновей?

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Украинцев пугают отправкой российских военных кораблей в Азовское море по рекам

Первый заместитель руководителя Госпогранслужбы Украины Василий Серватюк заявил, что Москва вчера «завела» в акваторию Азовского моря два военных корабля. Россия уже имеет там группировку из более 120 кораблей и катеров.

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В сети попали фото с вечеринки по случаю юбилея Паулины Андреевой

В сети попали фото с вечеринки по случаю юбилея Паулины Андреевой

В социальные сети попали фотографии с вечеринки по случаю юбилея актрисы театра и кино Паулины Андреевой. На вечеринку в честь дня рождения актрисы были приглашены ее родные люди и друзья.

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Женщина сделала селфи на фоне раненого ею мужа и разослала знакомым

Женщина сделала селфи на фоне раненого ею мужа и разослала знакомым

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Джастину Тимберлейку запрещено петь

Джастину Тимберлейку запрещено петь

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Порошенко поблагодарил Европу за принятие резолюции по Азовскому морю

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Захарова прокомментировала резолюцию ЕП по Азовскому морю

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала одобрение Европарламентом резолюции по Азовскому морю. По ее словам, тема Азовского моря это "очередная пропагандистская карта" Запада.

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