Горбачев: объявлена новая гонка вооружений

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев сообщил, что началась новая гонка вооружений. По словам российского политика, об этом свидетельствует намерение США выйти из договора о РСМД.

В специальной колонке для издания The New York Times Горбачев, тридцать лет назад подписавший соглашение о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, подчеркнул, что фактически была объявлена новая гонка вооружений.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его страна не будет соблюдать вышеуказанный договор, поскольку Москва его нарушает. По его словам, Штаты намерены наращивать собственный ядерный потенциал, пока остальные страны "не придут в себя".