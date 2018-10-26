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Разрыв договора с РФ по Азовскому морю приведет в тупик, заявили в Раде
26 октября 2018, 08:02 [ «Аргументы Недели» ]
Разрыв российско-украинского договора о совместном использовании Азовского моря в данный момент станет большой ошибкой и приведет в тупик, заявил депутат Верховной рады Вадим Денисенко.
«На данный момент Киев фактически не может выйти из этого договора. Потому что в европейских судах и своих дальнейших действиях на дипломатическом и юридическом фронте мы сами себя загоняем в тупик», - заявил украинский депутат в телеэфире.
Одновременно с этим Вадим Денисенко, который является представителем «Блока Петра Порошенко» в Верховной раде, заявил, что Украине необходимо наращивать группировку своих кораблей в Азовском море, сообщает «КП».
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