В Китае женщина ранила кухонным ножом 14 воспитанников детского сада

Утром в пятницу, 26 октября, женщина ранила кухонным ножом четырнадцать воспитанников детского сада в китайском городе Чунцин. Известно, что инцидент произошел, когда дети возвращались с зарядки.

В полиции уточнили, что 39-летняя женщина ждала воспитанников детсада у ворот. Охране удалось остановить нападавшую, которая наносила удары ножом малышам. На место оперативно прибыла полиция, которая арестовала злоумышленницу, передает сегодня РИА "Новости".

Когда сотрудники полиции уводили женщину от здания детского сада, она выглядела крайне взволнованной. О мотивах нападавшей пока не сообщается.