Сейсмологи сообщают о вероятности цунами в Италии после землетрясения

Сейсмологи из Национального института геофизики и вулканологии Италии предупредили о вероятности возникновения цунами в акватории Средиземного моря после землетрясения, случившегося минувшей ночью.

Подземные толчки магнитудой 6,8 балла, а также афтершок магнитудой 5,8 балла были замечены в Ионическом море у побережья Греции.

После этого оранжевый уровень тревоги ввели на побережье итальянских областей Сицилия, Апулия, Базиликата и Калабрия. Как уточняет РИА "Новости", уровень моря в скором времени может увеличиться до одного метра. Людям рекомендуют в целях безопасности не приближаться к пляжам.