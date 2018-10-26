Сейсмологи сообщают о вероятности цунами в Италии после землетрясения
26 октября 2018, 07:13 [ «Аргументы Недели» ]
Сейсмологи из Национального института геофизики и вулканологии Италии предупредили о вероятности возникновения цунами в акватории Средиземного моря после землетрясения, случившегося минувшей ночью.
Подземные толчки магнитудой 6,8 балла, а также афтершок магнитудой 5,8 балла были замечены в Ионическом море у побережья Греции.
После этого оранжевый уровень тревоги ввели на побережье итальянских областей Сицилия, Апулия, Базиликата и Калабрия. Как уточняет РИА "Новости", уровень моря в скором времени может увеличиться до одного метра. Людям рекомендуют в целях безопасности не приближаться к пляжам.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес