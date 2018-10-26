В Белом доме оценили новость о прослушке телефонов Трампа Россией и КНР

В Белом доме прокомментировали статью, опубликованную в газете The New York Times, в которой говорится, что Китай и РФ якобы регулярно прослушивали телефонные разговоры президента США Дональда Трампа.

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В материале уточняется, что Трамп имеет три мобильных телефона, в частности, личные, посредством которых звонит своим "старым друзьям, чтобы посплетничать". Этим якобы пользуются КНР и Россия, которые узнают подробности о работе администрации президента.

В Белом доме, однако, утверждают, что глава США располагает только одним правительственным iPhone, который в полной мере соответствует требованиям безопасности. Его очень часто меняют, а также проверяют на предмет взлома или уязвимости, передает РИА "Новости".

В Москве ранее заявили, что к подобным публикациям относятся с юмором.