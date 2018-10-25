Король Саудовской Аравии позвонил Путину обсудить «дело Дж.Хашогги»

Король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд в четверг, 25 октября, позвонил президенту РФ Владимиру Путину. Российский лидер обсудил с Королём Саудовской Аравии ряд важных вопросов, в том числе ситуацию вокруг дела убитого в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле журналиста Джамаля Хашогги.

Путин и Бен Абдель Азиз Аль Сауд обменялись мнениями и по сирийской проблематике, положению дел в ближневосточном регионе в целом.

Как сообщила пресс-служба Кремля, лидерами России и Саудовской Аравии "обстоятельно обсуждены вопросы дальнейшего развития многопланового двустороннего сотрудничества, включая энергетическую сферу". Король Сальман подтвердил приглашение Владимиру Путину посетить с визитом Саудовскую Аравию. Условлено проработать сроки такого визита по дипломатическим каналам.

«Пришло время разделить Сирию» написал 3 июля 2018 г. в американской газете The Washington Post саудовский журналист Джамаль Хашкаджи. Ровно через три месяца – 2 октября 2018 г. он зашёл в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле и больше живым его никто не увидел.