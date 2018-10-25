Вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко сообщила о разработке украинскими властями двух "сверхважных резолюций", которые должны принять на 73-й сессии Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций (ООН). В Крыму сказали о резолюции ЕП по Азовскому морю: "Собака лает, караван идет"

Как уточнила Геращенко, один из документов посвящен "нарушениям" прав человека в Крыму. Вторым "сверхважным" проектом Геращенко назвала резолюцию по Азовскому морю, ранее принятую Европарламентом, - сообщает РИА Новости. "У России земля и море должны гореть под ногами", — заявила украинский вице-спикер.

О разработке Киевом "сверхважных резолюций" вице-спикер украинской рады написала в Facebook: "Уже в ноябре проект резолюции будет рассмотрен на третьем комитете ООН и в декабре — вынесен на голосование на Генассамблее".

Геращенко рассказала, что в кулуарах Совета безопасности ООН она провел краткую встречу с министром иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем и поблагодарила ее за поддержку Швецией Украины.