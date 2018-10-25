Глава комитета парламента Республики Крым по межнациональным отношениям Юрий Гемпель высказался по поводу резолюции Европарламента, принятой по Азовскому морю. "Подобные враждебные документы и выпады в сторону России лишь доказывают, что наша страна на правильном пути. Грубо скажу, но есть старая поговорка: "Собака лает, а караван идет", — сказал крымский депутат. Порошенко поблагодарил Европу за принятие резолюции по Азовскому морю

Депутаты Европарламента 25 октября одобрили проект резолюции по Азовскому морю, России угрожают новыми санкциями.

В резолюции предлагается ЕС предусмотреть возможность создания поста "спецпосланника по Крыму и Донбассу".

"Подобные резолюции нас уже не удивляют", — прокомментировал документ крымский депутат, - сообщает РИА Новости.

Как подчеркнул Гемпель, "Россия — самодостаточное государство, которое в состоянии обеспечить всем необходимым своих граждан и защитить свои законные права и интересы на международной площадке".

Он уверен, что если будут введены санкции, то это страшнее для европейских стран. "Уверен, что Россия продолжит политику по обеспечению безопасности в Азовском море и Керченском проливе", — сказал крымский депутат.