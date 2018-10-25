Порошенко поблагодарил Европу за принятие резолюции по Азовскому морю
25 октября 2018, 18:54 [ «Аргументы Недели» ]
Украинский президент Пётр Порошенко поблагодарил Европейский парламент за принятие резолюции по ситуации в Азовском море. Депутаты Европарламента 25 октября одобрили проект резолюции по Азовскому морю. В
резолюции есть угроза России новыми санкциями.
Президент Украины написал в Facebook, что действия России будут встречать решительный и адекватный ответ со стороны демократического сообщества. "Евросоюз совместно с Украиной будут противодействовать «ползучей аннексии» Россией Азовского моря и нарушению свободы судоходства", — отметил Порошенко.
Украинский лидер поблагодарил европарламентариев за призывы ввести дополнительные антироссийские санкции и выразил надежду, что они будут реализованы.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя одобрение Европарламентом резолюции по Азовскому морю, сказала, что тема Азовского моря это "очередная пропагандистская карта" Запада.
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