Порошенко поблагодарил Европу за принятие резолюции по Азовскому морю

Украинский президент Пётр Порошенко поблагодарил Европейский парламент за принятие резолюции по ситуации в Азовском море. Депутаты Европарламента 25 октября одобрили проект резолюции по Азовскому морю. В

резолюции есть угроза России новыми санкциями. В Крыму сказали о резолюции ЕП по Азовскому морю: "Собака лает, караван идет"

Президент Украины написал в Facebook, что действия России будут встречать решительный и адекватный ответ со стороны демократического сообщества. "Евросоюз совместно с Украиной будут противодействовать «ползучей аннексии» Россией Азовского моря и нарушению свободы судоходства", — отметил Порошенко.

Украинский лидер поблагодарил европарламентариев за призывы ввести дополнительные антироссийские санкции и выразил надежду, что они будут реализованы.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя одобрение Европарламентом резолюции по Азовскому морю, сказала, что тема Азовского моря это "очередная пропагандистская карта" Запада.